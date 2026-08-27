El Ajax se deshace del Sion en un duelo con muchísimos goles y se clasifica para la fase principal de la Conference League

El Ajax se clasificó este jueves por la noche para la fase de liga de la Conference League. El conjunto de Ámsterdam venció por 5-3 al FC Sion en el Johan Cruijff ArenA y cerró de manera bastante convincente el 2-4 logrado en el partido de ida, aunque el equipo del técnico Míchel Sánchez atravesó antes del descanso una fase sorprendentemente complicada en la que el Ajax incluso llegó a estar por detrás en el marcador.

Sánchez dio a Tolu Arokodare su primera titularidad en el Ajax, después de que el delantero cedido por el Wolverhampton Wanderers solo hubiera actuado anteriormente como suplente. El nigeriano formó el ataque junto al joven de diecisiete años Abdellah Ouazane y Steven Berghuis, mientras que Julian Brandt volvió a arrancar en el centro del campo y Oscar Gloukh se quedó en el banquillo.

El Ajax tuvo un arranque soñado y ya iba por delante a los 33 segundos. Brandt estuvo cerca de marcar a los diez segundos, tras lo cual Youri Baas hizo el 1-0 en el rechace del córner posterior. Con ello, el defensa igualó el gol europeo más rápido del Ajax en este siglo, un registro que desde 2003 estaba en poder de Andy van der Meijde.

El equipo local pareció en un primer momento capaz de imponer su superioridad con facilidad, pero el FC Sion empató de forma sorprendente a los diecinueve minutos por medio de Winsley Boteli. Poco antes, Marc-André ter Stegen había salvado de forma excelente un remate de cabeza a bocajarro, mientras que Youri Regeer tuvo que retirarse lesionado unos minutos después del empate y fue sustituido por Jorthy Mokio.

El Ajax pensó que volvía a ponerse por delante en el minuto 29 por medio de Ouazane, pero Berghuis estaba en fuera de juego previamente en la jugada. No mucho después, la situación se torció por completo para el conjunto de Ámsterdam: Ter Stegen dejó escapar torpemente un centro y Boteli lo aprovechó para marcar su segundo gol. Así, el Sion se puso 1-2 y la diferencia en la eliminatoria se redujo de repente a un solo tanto.

Sin embargo, el Ajax no tuvo que ir mucho tiempo a remolque. Davy Klaassen anotó el 2-2 tres minutos después y firmó así su vigésimo gol europeo con el Ajax, con lo que se convirtió, tras Johan Cruyff y Jari Litmanen, en el tercer jugador del club en alcanzar esa cifra. En el tiempo añadido de la primera parte, Tolu devolvió la ventaja al conjunto de Ámsterdam al marcar con un potente disparo desde un ángulo complicado tras un control involuntario y accidentado.

Tras el descanso, el Ajax subió claramente una marcha. Tolu se encontró primero con el aluminio, pero en el minuto 51 hizo igualmente su segundo tanto de la noche tras una bonita combinación entre Ouazane y Brandt. Cuatro minutos después, el equipo local amplió aún más la diferencia cuando el suplente Oliver Edvardsen, que había entrado al descanso por el decepcionante Steven Berghuis, marcó el 5-2 tras una acción por la banda izquierda.

Tolu se marchó ovacionado pasada la hora de juego y dejó su sitio a Marcos Leonardo, mientras que Klaassen y Brandt también fueron sustituidos. Después, Edvardsen pensó que hacía el 6-2, pero su segundo gol fue anulado por fuera de juego.

En el minuto noventa, el Sion recortó distancias después de que Caio Henrique perdiera el balón de forma torpe e iniciara un contraataque: Boteli superó con facilidad a Dies Janse y completó su hat-trick con el 5-3. El gol ya no cambió nada en la clasificación del Ajax, que con un marcador global de 9-5 aseguró su participación en la fase de liga de la Conference League.