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Sam Vreeswijk

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El Ajax recibe una segunda oferta del Eintracht de Fráncfort por Anton Gaaei: los clubes están en conversaciones

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A. Gaaei

El Ajax y el Eintracht de Fráncfort siguen negociando por Anton Gaaei. El club alemán vio rechazada su primera oferta, de algo más de 2 millones de euros, y, según Voetbal International, ya ha presentado una segunda oferta. Pero el Ajax tampoco la ha aceptado.

El lunes, De Telegraaf informó que el Ajax había rechazado con una sonrisa la primera oferta, de algo más de 2 millones. Según VI, los alemanes han presentado ahora una segunda oferta, de entre 4,5 y 5 millones.

Esa cifra sigue siendo baja para el director técnico, Jordi Cruijff. Pese a ello, los clubes siguen negociando y, según la publicación, se acercan «con cautela».

Florian Plettenberg, de Sky Deutschland, menciona una oferta de 5 millones de euros, aún sin respuesta del Ajax.

Según ESPN, el Ajax pide entre 7,5 y 8,5 millones. El jugador ya acordó con el Fráncfort un contrato hasta 2031.

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Para Ajax y el técnico Míchel, el lateral derecho de 23 años puede ser valioso la próxima temporada.

El Ajax lo fichó hace tres años al Viborg FF por 4,5 millones de euros. Desde entonces, Gaaei ha jugado 111 partidos, marcando siete goles y dando trece asistencias.

Su contrato con el Ajax vence en 2028 y Transfermarkt fija su valor en cinco millones de euros.

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