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Rian Rosendaal

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El Ajax recibe una cantidad superior a la comunicada inicialmente por Itakura, que ha quedado como descartado

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K. Itakura

Ko Itakura cambia el Ajax por su antiguo amor, el Borussia Mönchengladbach. La cantidad del traspaso parece ser superior a la que se informó originalmente, según aseguran De Telegraaf y Voetbal International este martes. 

Florian Plettenberg, periodista de la edición alemana de Sky Sport, informa a través de X de que ambos clubes han llegado a un acuerdo por una cantidad de traspaso de 3,5 millones de euros. Esa cifra puede ascender hasta los cuatro millones de euros mediante bonus. El Ajax también se ha asegurado un porcentaje de futura venta.

375 días antes, Itakura había recorrido aún el camino inverso. Entonces cambió el Mönchengladbach por Ámsterdam. El Ajax pagó un año antes nada menos que 10,5 millones de euros, unos 7 millones de euros más, por el defensa.

De Telegraaf informa este martes de que el Ajax recibirá una cantidad de cinco millones de euros por Itakura, incluidos bonus. El defensa japonés firmará un contrato de cuatro años en Alemania tras el reconocimiento médico.

Según Plettenberg, la revisión médica de Itakura tendrá lugar el miércoles. Si eso no presenta problemas, poco después llegará la presentación del jugador procedente del Ajax.

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Itakura tiene contrato con el Ajax hasta mediados de 2029, con una opción del club para un año adicional. Disputó un total de 26 partidos con el club de Ámsterdam.

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