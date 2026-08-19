¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

Goal.com
En directoEntradas
England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Bart DHanis

Traducido por

El Ajax recibe tres millones de euros y cede temporalmente a Josip Sutalo

Fichajes
Ajax

El Ajax está a punto de desprenderse de Josip Sutalo. Según el experto italiano en el mercado de fichajes Gianluca Di Marzio, continuará su carrera como cedido en la Lazio.

Di Marzio ya informó el martes del interés desde Roma. Desde entonces, la operación se ha acelerado, ya que un día después el acuerdo ya está cerca.

El Ajax cederá al central croata con una opción de compra. Esa opción, según Di Marzio, pasará a ser obligatoria cuando se cumplan algunas condiciones.

Además, la Lazio pagará tres millones de euros al Ajax para poder contar con él como cedido la próxima temporada. Con la operación, el director técnico Jordi Cruijff libera espacio en la masa salarial.

El martes por la noche se supo que el Ajax vende a Ko Itakura por 4,5 millones de euros al Borussia Mönchengladbach. Como consecuencia, Aaron Bouwman es el único central diestro que queda.

Sutalo fue llevado a Ámsterdam en el verano de 2023 por el entonces director técnico Sven Mislintat a cambio de 22 millones de euros. El central tuvo un inicio complicado en Países Bajos, pero se rehízo bajo las órdenes de Francesco Farioli.

Sutalo se reencontrará en la Lazio con su excompañero Kenneth Taylor. Este completó su traspaso hace medio año por veinte millones de euros.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google