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El Ajax recibe luz verde: su principal fichaje se sube al avión con destino a Ámsterdam

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Marc-André ter Stegen está de camino al Ajax, según informa «Marca» este viernes por la tarde. El portero ha resuelto por fin sus problemas fiscales con el FC Barcelona.

La cesión se negocia desde hace semanas y, según medios holandeses y españoles, ya hay acuerdo entre las partes.

No obstante, el alemán aún no está en los Países Bajos, pues la semana pasada entrenó con normalidad con el primer equipo del Barça.

Sin embargo, los hinchas del Ajax no deben preocuparse: el fichaje sigue en pie.

Según el rotativo, el Ajax solo abonará el 10 % de su salario de 20 millones de euros, cantidad que podría aumentar con bonificaciones por rendimiento.

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Ya tiene luz verde del Barça y viajará cuanto antes a Ámsterdam para unirse al equipo de Míchel.


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