El Ajax recibe excelentes noticias sobre Julian Brandt y Marc-André ter Stegen

El Ajax ya podrá contar ante el Shelbourne con los internacionales alemanes Marc-André ter Stegen y Julian Brandt. Así lo informa Voetbal International un día antes de que arranque la tercera ronda previa de la Conference League.

Ter Stegen y Brandt están habilitados para jugar y podrían entrar directamente en acción este jueves con el Ajax.

El conjunto de Ámsterdam se enfrenta en casa al Shelbourne. Míchel podrá añadir ante los irlandeses mucha experiencia y calidad a su equipo.

Los alemanes participaron en la sesión grupal de entrenamiento del Ajax en la mañana del miércoles. También estuvo sobre el césped la estrella Mika Godts, que está firmemente en el radar del Paris Saint-Germain.

Godts ya tiene un acuerdo personal con el PSG, que todavía no ha alcanzado un acuerdo con el Ajax. Jordi Cruijff rechazó de forma tajante una oferta inicial de 45 millones de euros y, según se informa, aspira a una cantidad de al menos 60 millones de euros.

El duelo entre Ajax y Shelbourne comenzará el jueves por la noche a las 20:00. La vuelta se disputará el próximo jueves a las 20:45 en Irlanda.

Si el equipo de Míchel supera al Shelbourne en la eliminatoria, le esperará el FC Noah o el FC Sion en el play-off por una plaza en la fase de liga de la Conference League.