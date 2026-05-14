«El Ajax quiere volver a fichar a una gran promesa que se marchó sin coste alguno»

El Ajax quiere recuperar a Bendegúz Kovács, según Gianluca Di Marzio. Juventus, Chelsea y Ajax vigilan al delantero de 18 años del AZ. Sorprende que el Ajax vuelva a pujar por él, pues Kovács se fue gratis de Ámsterdam a Alkmaar el verano pasado.

Kovács, nacido en 2007, es uno de los mayores talentos de la cantera del AZ y ya ha marcado ocho goles en catorce partidos con el Jong AZ en la Keuken Kampioen Divisie.

Sus buenas actuaciones le valieron debutar con el primer equipo en la Conference League, donde dio una asistencia ante el Shakhtar Donetsk (2-2).

La Juventus lo vigila, mientras que el Chelsea, en alianza con el Red Bull Salzburgo, valora su potencial de crecimiento.

El Ajax confía en ficharlo, pero el AZ busca retenerlo y negocia una mejora de contrato que lo mantenga hasta 2028.

Desde marzo, cuando La Gazzetta dello Sport lo comparó con Ibrahimović y reveló el interés de Aston Villa, Borussia Dortmund y Sporting de Lisboa, su cotización no ha hecho más que subir.

Kovács destacó en la UEFA Youth League y en el Jong AZ. Su rápida evolución le ha valido un puesto en la selección de Hungría.