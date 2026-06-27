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El Ajax quiere rescindir el contrato de Marijn Beuker por «inexactitudes en LinkedIn»

Ajax

El Ajax evalúa prescindir de Marijn Beuker, según Mike Verweij, de De Telegraaf.

Según el experto en el Ajax, la próxima semana se reunirán para hablar de su futuro, incluida la posible rescisión de su contrato.

Verweij añade que el director deportivo ha incluido «inexactitudes en su currículum embellecido de LinkedIn», lo que el club le reprocha.

También se le considera corresponsable de los fichajes fallidos de la pasada temporada: Raúl Moro, Ko Itakura, Óscar Gloukh y James McConnell.

No obstante, su salida no es segura: llegó recomendado por el asesor del Consejo de Supervisión, Louis van Gaal, lo que podría salvarle.

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En las últimas semanas han llegado varios comunicados desde Ámsterdam: Beuker ha fichado a varios jugadores de la cantera.


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