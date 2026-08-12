El Ajax quiere fichar gratis a un jugador del FC Barcelona

El Ajax quiere incorporar gratis al lateral izquierdo Jofre Torrents procedente del FC Barcelona, según informa De Telegraaf. Anteriormente, Mundo Deportivo había escrito que el Ajax iba a fichar a Torrents cedido.

El Barcelona se mostró desde el principio favorable a una cesión, porque el club ve mucho futuro en el internacional juvenil y quiere que gane experiencia en otro lugar. Ahora resulta que el Ajax quiere incorporarlo de forma definitiva.

En un primer momento, el Ajax no pagará nada por Torrents. Jordi Cruyff ha ideado una fórmula con bonus por rendimiento. Al final, la cantidad del traspaso puede ascender hasta seis millones de euros.

Si el zurdo de diecinueve años no rinde nada o se lesiona, el Ajax no pagará nada por el talento.

Torrents tenía buena consideración dentro del Barcelona y volvió a recibir mucha confianza de Hansi Flick durante la pretemporada. El defensa fue titular como lateral izquierdo hace dos semanas en el amistoso contra el Birmingham.

Sin embargo, por la competencia en Cataluña, la próxima temporada había pocas perspectivas de tener minutos de forma estructural con el primer equipo.