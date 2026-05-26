Viktor Tsygankov interesa al Ajax, según el periodista local Iván Quirós, especializado en el Girona. Varias fuentes en Ucrania confirman el rumor.

Es probable que el extremo derecho de 28 años deje el club este verano, pues solo le queda un año de contrato y no parece dispuesto a jugar en LaLiga2.

Tras los rumores sobre Daley Blind y Míchel, Quirós confirmó el lunes que el extremo también interesa al Ajax.

Si Míchel ficha por el Ajax, querrá llevarse a Blind y a Tsygankov. Este último ha marcado 7 goles y dado 5 asistencias en 34 partidos esta temporada.

El periodista Serhiy Tyshchenko, bien informado, confirma la noticia de Quirós, pero añade que el internacional, con 65 partidos, podría fichar por la Major League Soccer o la Süper Lig.

En verano de 2023 el PSV se interesó en él, pero fichó por el Girona por solo 5 millones de euros.

En total suma 119 partidos, 20 goles y 23 asistencias con el club. Transfermarkt fija su valor en 15 millones de euros.