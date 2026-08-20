Ajax ha completado el papeleo de la salida de Josip Sutalo, informa De Telegraaf este jueves. La Lazio asume la totalidad del salario, 2,5 millones de euros, y abonará a Ajax una cantidad de cesión de tres millones de euros.

La Lazio también ha acordado una opción de compra fija de 7,5 millones de euros. Con bonus fáciles de alcanzar, esta cifra puede elevarse hasta una cantidad de entre doce y quince millones de euros. Además, Ajax ha pactado un porcentaje de venta futura del diez por ciento.

El periodista Gianluca Di Marzio ya informó el martes del interés desde Roma. Desde entonces, el traspaso se ha acelerado, ya que un acuerdo estaba cerca apenas un día después. Di Marzio, por cierto, también habló ya de una cantidad de cesión de tres millones de euros.

Sutalo fue llevado a Ámsterdam en el verano de 2023 por entonces el director técnico Sven Mislintat por 22 millones de euros. El central tuvo un inicio complicado en Países Bajos, pero se rehízo bajo las órdenes de Francesco Farioli.

El defensa croata se reencontrará en la Lazio con su excompañero Kenneth Taylor. Este dio el salto hace medio año por veinte millones de euros.

Antes este mismo jueves, Ajax anunció que Ko Itakura regresa al Borussia Mönchengladbach. Según se informa, el club de Ámsterdam obtendrá cinco millones de euros por la venta del japonés.

Con las salidas de Sutalo e Itakura, Aaron Bouwman es el único central diestro que queda.