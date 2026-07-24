El Ajax puede hacer una buena caja: interés por un jugador con un valor de mercado de 12 millones de euros

Josip Sutalo está en la lista del Benfica, según ha informado Bruno Andrade, periodista de la delegación portuguesa de CNN. Aún no se ha presentado una oferta oficial.

Eso podría cambiar pronto. El Benfica quiere presentar una oferta cuando Antonio Silva sea vendido. Los portugueses están cerca de alcanzar un acuerdo para su traspaso al Bournemouth.

Según Transfermarkt, Sutalo aún tiene un valor de doce millones de euros. Tiene contrato hasta mediados de 2028 en Ámsterdam.

El defensa croata no participó el pasado jueves en las rondas previas de la Conference League ante el FK Vojvodina (victoria por 1-4), ya que sigue de vacaciones por el Mundial.

Sutalo ha jugado hasta ahora 108 partidos con el Ajax, pero aun así Jordi Cruijff quiere venderlo. Según la información, el club de Ámsterdam aceptará con una «oferta razonable».

Si Sutalo es vendido, no cundiría el pánico en Ámsterdam. El entrenador Míchel todavía cuenta con Daley Blind, Youri Baas, Dies Janse, Ko Itakura y Aaron Bouwman.



