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Diego PugnoIMAGO
Siep Engelen

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El Ajax presenta a su nuevo delantero: «Creo que me parezco a Álvaro Morata y a Jamie Vardy»

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D. Pugno

El Ajax ha acordado con la Juventus el fichaje de Diego Pugno. El club holandés lo ha anunciado mediante un comunicado oficial. El delantero de 20 años llega cedido por una temporada con opción de compra. 

El club no ha desvelado la cifra, pero se asegura que es baja. Pugno se une de inmediato al Jong Ajax, que prepara la nueva temporada. 

«Es fantástico ser jugador del Ajax, porque todos saben lo importante que es la cantera para este club», afirma Pugno en declaraciones a los canales del club. «Todos conocen la ilustre historia del club. Es, sencillamente, un club muy grande con una historia fantástica». 

«Cuando llegó la oferta del Ajax, no lo dudé. Estoy deseando empezar», añade el italiano, quien se define como un delantero con mucho juego en profundidad y capacidad para marcar. «Creo que me parezco a Álvaro Morata y a Jamie Vardy». 

«Admiro a Harry Kane: trabaja duro, es fuerte con el balón y no solo marca, también asiste». 

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«Mi punto fuerte es la profundidad, y debo mejorar la técnica en espacios reducidos. Mi objetivo es ayudar al equipo con goles y sacar lo mejor de mí», concluye. 

Actualmente milita en el Juventus Next Gen de la Serie C y destaca por su técnica, visión de juego y capacidad para anotar dentro y fuera del área.

El delantero, de 1,86 metros, llegó a la cantera de la Juventus en 2021 y tiene contrato hasta 2026. Debutó con el primer equipo en diciembre de 2024 y acumula seis minutos de juego.

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