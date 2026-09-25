El Ajax por fin presenta números negros en sus cuentas anuales y se lo debe a una sola cosa

Ajax ha cerrado el ejercicio 2025/2026, pese a una temporada deportivamente decepcionante, con un beneficio neto de 2,0 millones de euros, según se desprende de las cuentas anuales que el club de Ámsterdam publica este viernes. Esto supone una mejora de nada menos que 39,3 millones de euros con respecto a un año antes, cuando Ajax todavía registró unas pérdidas netas de 37,3 millones de euros.

La facturación neta de Ajax aumentó en 10,2 millones de euros hasta los 188,3 millones de euros, un incremento del seis por ciento. Según el club, ese crecimiento se debe principalmente a las mayores primas europeas por la participación en la Champions League, mientras que una temporada antes Ajax compitió en la Europa League.

Al mismo tiempo, los costes también siguieron aumentando. Los gastos de explotación subieron nueve millones de euros hasta los 206,5 millones de euros, entre otras cosas por el aumento de los costes salariales en el fútbol profesional debido a la participación en la Champions League y por una serie de contratiempos financieros puntuales.

Llama la atención que el director general Menno Geelen haya renunciado por iniciativa propia a una bonificación. Según el informe anual, el consejo de supervisión le concedió una parte considerable de la bonificación máxima posible de 125.000 euros, pero Geelen ha decidido no hacer uso de ella.

«Se han cumplido los objetivos personales y organizativos acordados», afirmó Geelen. «Pero consideré que, para la pasada temporada, eso no compensaba los muy decepcionantes resultados deportivos ni los cambios de entrenador que se han producido bajo mi responsabilidad final».

Ajax menciona entre ello, entre otras cosas, la compensación a los aficionados tras el partido suspendido contra el FC Groningen y el despido del entrenador principal durante la temporada. Como consecuencia, el resultado operativo se situó en 18,2 millones de euros negativos, frente a los 19,4 millones de euros negativos del ejercicio 2024/2025.

Que Ajax vuelva por fin a presentar cuentas anuales en negro se debe a sus operaciones en el mercado de fichajes. Las ventas, entre otros, de Jorrel Hato al Chelsea, Brian Brobbey al Sunderland y Kenneth Taylor a la Lazio generaron conjuntamente un resultado por ventas de jugadores de 65,5 millones de euros.

Tras deducir 38,8 millones de euros en amortizaciones sobre importes de traspaso, quedó un saldo positivo de traspasos de 26,7 millones de euros. Un año antes, ese saldo todavía era de 31,0 millones de euros negativos, por lo que Ajax logra en este apartado una mejora de 57,7 millones de euros.

En lo deportivo, la temporada fue considerablemente menos exitosa. Ajax terminó 32º en la fase liga de la Champions League, quedó fuera antes de la fase eliminatoria y fue quinto en la Eredivisie, tras lo cual logró, a través del play-off, un billete para la segunda ronda de clasificación de la Conference League.

Para el ejercicio 2026/2027, Ajax espera que la participación en la Conference League en lugar de la Champions League ejerza presión sobre los ingresos, por lo que el club seguirá apostando por el control de costes y la disciplina financiera.

Los grandes traspasos cerrados después del 1 de julio de jugadores como Sean Steur al Newcastle United y Mika Godts al Paris Saint-Germain sí darán un impulso enorme al próximo resultado.