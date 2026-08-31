El Ajax ha alcanzado un acuerdo con el Sunderland para la llegada de Simon Adingra, según informa Sky Sport. Según el periodista Keith Downie, el marfileño de 24 años será cedido al conjunto de Ámsterdam hasta el final de la temporada. Aún no está claro si el Ajax se reservará una opción de compra.

De este modo, el Ajax ha activado la siguiente vía en la búsqueda de un refuerzo para la banda izquierda. Anteriormente este lunes ya había quedado claro que el club se había dirigido oficialmente al Sunderland por Adingra, a quien en Ámsterdam ven como el sucesor de Mika Godts.





Eso sí, el extremo se encuentra actualmente lesionado. Downie informa de que se espera que Adingra vuelva a estar disponible pronto, por lo que el Ajax probablemente no tendrá que esperar mucho por su nuevo atacante.

El Sunderland fichó a Adingra en el verano de 2025 procedente del Brighton & Hove Albion por 21,5 millones de libras, el equivalente aproximado a 25 millones de euros. Sin embargo, su primer año en el club transcurrió de forma distinta a la esperada, ya que el internacional marfileño solo disputó catorce partidos.

El pasado invierno, Adingra ya fue ubicado temporalmente en otro destino. El AS Monaco pagó un millón de euros para hacerse con su cesión y vio al atacante de banda marcar tres veces y dar también tres asistencias en catorce partidos.

Antes de su etapa en el Sunderland, Adingra jugó dos temporadas en el Brighton. Allí firmó ocho goles y tres asistencias en sesenta partidos de la Premier League, después de haber militado anteriormente en el Union Sint-Gillis y el FC Nordsjaelland.

También a nivel internacional, Adingra cuenta con la experiencia necesaria. El delantero suma treinta internacionalidades y cinco goles con Costa de Marfil, y el pasado verano formó parte de la convocatoria para el Mundial, donde disputó quince minutos como suplente ante Alemania.