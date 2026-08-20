El Ajax podrá vender a Sutalo el próximo año por un máximo de 15 millones de euros

Ajax ha completado el papeleo de la transferencia de salida de Josip Sutalo, informa De Telegraaf este jueves. La Lazio asume el salario íntegro, 2,5 millones de euros, y abonará a Ajax una cantidad de cesión de tres millones de euros.

La Lazio también ha acordado una opción de compra fija de 7,5 millones de euros. Mediante bonus fáciles de alcanzar, esta cantidad puede elevarse hasta una cifra de entre doce y quince millones de euros. Ajax, además, ha pactado un porcentaje de reventa del diez por ciento.

El periodista Gianluca Di Marzio ya informó el martes del interés desde Roma. Desde entonces, la transferencia se ha acelerado, ya que un acuerdo estaba cerca apenas un día después. Di Marzio, por cierto, también habló ya de una cantidad de cesión de tres millones de euros.

Sutalo fue llevado a Ámsterdam en el verano de 2023 por el entonces director técnico Sven Mislintat por 22 millones de euros. El central tuvo un inicio complicado en los Países Bajos, pero se rehízo bajo las órdenes de Francesco Farioli.

El defensa croata se reencontrará en la Lazio con su excompañero Kenneth Taylor. Este dio el salto hace medio año por veinte millones de euros.

Antes este mismo jueves, Ajax anunció que Ko Itakura regresa al Borussia Mönchengladbach. Según se informa, el club de Ámsterdam obtendrá cinco millones de euros con la venta del japonés.

Con las ventas de Sutalo e Itakura, Aaron Bouwman es el único central diestro que queda.