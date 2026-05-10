El Ajax pierde en los últimos segundos ante el FC Utrecht y cae al odiado quinto puesto

El Ajax cayó 1-2 ante el FC Utrecht en la 33.ª jornada de la VriendenLoterij Eredivisie. Wout Weghorst empató al final, pero Mike van der Hoorn marcó de cabeza el gol ganador para los visitantes. El Ajax cae al quinto puesto y podría verse obligado a jugar los play-offs, mientras que el Utrecht, séptimo, se asegura su plaza.

En el Ajax, Óscar Gloukh fue titular por detrás de Kasper Dolberg, mientras que Wout Weghorst, ya recuperado, comenzó en el banquillo. En el FC Utrecht, Sébastien Haller reapareció ante su exequipo, y los exajacides Mike van der Hoorn y Dani de Wit también jugaron de inicio.

El Ajax empezó fuerte y a los dos minutos Berghuis envió un pase profundo a Regeer, pero Barkas salió a tiempo.

El local mantuvo el control y generó peligro con Mika Godts y Gloukh. Dolberg no alcanzó a rematar un centro perfecto de Anton Gaaei y Gloukh disparó a Barkas. El Utrecht solo respondió con una media chilena de Jesper Karlsson.

La ocasión más clara llegó en el 35: Godts chutó al poste, el balón quedó muerto ante Regeer y, sorprendentemente, el mediocampista envió el balón por encima del arco vacío. Así, el Ajax se fue al descanso sin premio pese a su dominio.

Tras el descanso, creció la tensión en el Johan Cruijff Arena al conocerse los parciales de otros partidos: el FC Twente ampliaba su ventaja sobre el Sparta y el NEC perdía ante el FC Groningen. El Ajax no reaccionaba, así que García sustituyó a Gloukh y Dolberg por Klaassen y Weghorst.

Aun con ellos, el equipo local seguía atascado. Haller avisó con un rebote bloqueado y Berghuis mostró su frustración por los constantes pases atrás. El público silbó a Klaassen tras retroceder en un contraataque.

Cuando el Ajax aún buscaba reaccionar, el FC Utrecht golpeó en el 89’: Zechiël recorrió la izquierda, llegó a línea de fondo y centró raso al segundo palo, donde Vesterlund, sin marca, empujó el balón: 0-1.

Sin embargo, la ventaja duró poco. A partir de ahí, el Ajax se volcó en busca del triunfo, pero en el descuento llegó el golpe final: Van der Hoorn cabeceó un córner en los últimos segundos y sentenció: 1-2.