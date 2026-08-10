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Bart DHanis

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«El Ajax piensa en un máximo goleador de España con una etiqueta de precio de 20 millones de euros»

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El Ajax está interesado en Sergio Arribas, según informa Mundo Deportivo. El mediapunta del Almería también es muy del gusto del técnico Míchel.

Arribas sigue siendo actualmente jugador del Almería. El canterano del Real Madrid se proclamó máximo goleador de la Segunda División española la pasada temporada con 25 goles, y eso siendo centrocampista.

El Almería cayó en el último momento antes del verano en los playoffs ante el Málaga, por lo que el club no logró ascender a la máxima categoría. Por eso, Arribas quiere marcharse ahora.

Míchel es un gran admirador del jugador de 24 años, que todavía tiene contrato hasta mediados de 2029 en el sur de España. Según Transfermarkt, está valorado en veinte millones de euros.

El Ajax no es el único club que sigue de cerca la situación. Benfica y Real Betis también quieren hacerse con él, pero parecen considerar demasiado alto el precio como para dar el paso.

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Además, según MD, «muchísimos clubes de LaLiga» querrían hacerse con Arribas en calidad de cedido por una temporada desde el Almería.

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