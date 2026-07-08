El Ajax permite que un jugador con 246 partidos a sus espaldas participe en los entrenamientos

Joël Veltman se entrena con el Ajax, según Voetbal International. El defensa de 34 años, con 246 partidos con el club, mantiene su forma en Ámsterdam tras salir gratis del Brighton & Hove Albion.

Se formó en la cantera del Ajax desde 2001 y jugó ocho temporadas con el primer equipo. En 2020 fichó por el Brighton por un millón de euros y, en seis cursos, acumuló 191 partidos.

«Seis años en la Premier League han sido un sueño. Me siento valorado, pero me gustaría emprender una bonita aventura. Es emocionante ver lo que está por venir, pero la llama sigue ardiendo con fuerza», declaró al marcharse.

Mientras entrena con el Jong Ajax, evalúa ofertas de Alemania y España, aunque también considera regresar a los Países Bajos. Según ESPN, su prioridad es un club extranjero.

El veterano desmintió hace poco los rumores sobre un regreso al Ajax. Se decía que a su mujer, Naomi, no le gustaría volver a Ámsterdam, pero según el exjugador del Ajax eso es una completa tontería.

«Podéis decir lo que queráis sobre mí, que soy un vago. No me importa. Hay muchas cosas a las que nunca he reaccionado. Pero si vais a escribir sobre mi mujer o mis hijos», declaró un indignado Veltman a SEG Stories.

A mediados de junio, el defensa respondió con ironía en redes al persistente rumor: «Jajajaja, y yo soy San Nicolás. Noticias falsas».