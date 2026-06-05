Según el periódico irlandés The 42, el Ajax negocia avanzadamente el fichaje del delantero del Shamrock Rovers, Michael Noonan, quien, a sus diecisiete años, tiene la mira puesta en el club de Ámsterdam.

Previamente se le relacionó con el TSG Hoffenheim, que ofrecía dos millones de euros al club irlandés.

Durante el fin de semana festivo, el delantero visitó Ámsterdam y recorrió De Toekomst, quedando impresionado por el proyecto y las instalaciones.

Según fuentes, las conversaciones entre el Ajax y el joven están muy avanzadas; solo faltan algunos detalles para que Noonan sea oficialmente jugador del club.

No se espera que se incorpore directamente al primer equipo; primero deberá ganar experiencia en el Jong Ajax de la Keuken Kampioen Divisie.

Esta temporada ha jugado 18 partidos en la Premier Division irlandesa y ha marcado tres goles, mientras que en la Conference League solo disputó 80 minutos sin ver puerta.

En 2024, con solo 16 años, debutó contra el Bohemians, ingresando en el descuento del 1-3 a domicilio.