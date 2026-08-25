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El Ajax paga una cantidad aún menor por Viktor Tsygankov, que ha hecho una petición llamativa

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La cifra del traspaso de Viktor Tsygankov al Ajax podría ser incluso más baja, según informa el medio ucraniano TaToTake. Ese mismo medio ya había filtrado anteriormente la carta de despido de Tsygankov.

El lunes por la tarde, Cadena SER informó de que Ajax y FC Girona habían alcanzado un acuerdo sobre la cifra del traspaso de Tsygankov. La noticia fue confirmada más tarde por Mike Verweij, de De Telegraaf.

Según él, en el traspaso hay ‘algo menos de 5 millones de euros’ de por medio, y Cadena SER también habló de 4,5 millones de euros. En Ucrania ahora se habla de una cantidad de entre 3 y 3,5 millones de euros.

TaToTake también informa de que Tsygankov quiere forzar un porcentaje de futura venta para el Dinamo de Kiev en su traspaso al Ajax.

Esto se debe a que el club ucraniano dejaría de percibir un porcentaje de futura venta con el traspaso de 3,5 millones de euros del Girona al Ajax. En el acuerdo entre Girona y Kiev figuraba que ese porcentaje de futura venta solo se aplicaría a partir de una cantidad de cinco millones o más.

El lunes, el extremo derecho voló a Países Bajos para mantener conversaciones con el Ajax. Si las dos partes llegan a un acuerdo, la operación puede cerrarse rápidamente.

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