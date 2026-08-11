«El Ajax no me valoró como merecía. Por eso me fui»

Louis van Gaal ha dimitido con dolor en el corazón como asesor del Consejo de Supervisión del Ajax, según ha declarado en una entrevista con Voetbal International.

En 2023, Van Gaal fue requerido por su amigo Michael van Praag, por entonces presidente del Consejo de Supervisión, para asumir un papel como asesor. Van Gaal aceptó.

Tras tres años, el exentrenador de Ajax, AZ y Bayern de Múnich, entre otros, ya había visto suficiente y dejó sus funciones el pasado julio.

Según él mismo, todo tiene que ver con la organización directiva del Ajax. «Tiene que haber dieciséis personas supervisando cada decisión y yo, además, estaba fuera de eso. Al final pensé: solo soy uno más entre tantos».

«Tras la marcha de Van Praag del Consejo de Supervisión, nunca más se hizo nada con mis consejos. El Ajax no me ha valorado como merecía», continuó Van Gaal.

Según Van Gaal, la estructura en Ámsterdam no es viable, y puso como ejemplo al PSV. «Allí tienen líneas de comunicación muy cortas, igual que las teníamos nosotros en el Ajax de 1995. Entonces solo había cinco o seis personas que tomaban las decisiones».

Por eso, Van Gaal cree que al Ajax, que la temporada pasada terminó quinto en la Eredivisie VriendenLoterij, no le resultará fácil recuperarse pronto. «No mientras haya tanta gente influyendo en la política del club. La directiva tiene que decidir, pero se ve obstaculizada porque hay que mantener informado de todo a cada órgano y, además, todos tienen que dar su aprobación. Todo eso lleva demasiado tiempo y no es viable en un mundo tan rápido como el del fútbol».