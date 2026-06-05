«El Ajax mantiene una primera reunión con un delantero cuyo fichaje costaría 10 millones de euros»

El Ajax se reunió el jueves con el delantero del Girona Viktor Tsygankov, según Diario AS. El recién nombrado entrenador, Míchel, deberá asumir un papel clave desde el primer momento.

Tsygankov, de 28 años, tiene contrato con el Girona hasta mediados de 2027, pero no quiere jugar en LaLiga2 ahora.

La directiva lo entiende y le dejará marchar por 10 millones de euros.

Míchel, presentado esta semana como técnico del Ajax, ha pedido a su exalumno que se marche a Ámsterdam. Sin embargo, el jugador ya ha hablado con el Espanyol y podría seguir en LaLiga.

Su prioridad es LaLiga, aunque Ajax y Trabzonspor también tienen opciones gracias a su mayor presupuesto.

En verano de 2023 el PSV se interesó en él, pero fichó por el Girona por solo 5 millones.

En total ha jugado 119 partidos, marcado 20 goles y dado 23 asistencias. Transfermarkt lo valora en 15 millones de euros.