«El Ajax insinúa la llegada de un jugador descartado por el FC Barcelona»

Según el diario catalán SPORT, el Ajax ve una oportunidad con Roony Bardghji. El extremo derecho de 20 años del Barcelona contempla marcharse y el club de Ámsterdam está interesado, aunque la competencia es feroz.

Llegó el pasado verano procedente del FC Copenhague, pero no está contento con los minutos jugados en su primera temporada en el Camp Nou. Aunque podría sumar más minutos en la recta final del curso, su futuro sigue siendo incierto.

El Ajax sigue de cerca la situación y ve en Bardghji un extremo joven y creativo con margen de crecimiento.

Sin embargo, la competencia es dura: Inter, Juventus, AS Mónaco, FC Porto, VfB Stuttgart y, en España, el Real Betis, también lo siguen.

El Barça confía en su talento y lo considera parte del futuro, aunque valora una cesión para que sume minutos.

Una venta definitiva es un tema delicado en Cataluña: solo si el jugador insiste en marcharse, el Barça colaboraría, y solo con una opción de recompra que mantenga su control sobre el futuro del futbolista.

La lesión en el tendón de la corva de Lamine Yamal podría darle más minutos en las últimas jornadas.

De momento, el internacional sueco suma 25 partidos con el primer equipo, seis como titular, con dos goles y cuatro asistencias.