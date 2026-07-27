Dusan Tadic no regresará al Ajax, sino que continuará su carrera en el NEC. Según el Algemeen Dagblad, el club de Ámsterdam hizo un último intento por repescar al serbio, pero no logró convencerlo para volver a la Johan Cruijff ArenA.

El delantero, de 37 años, firmó un contrato por dos temporadas en Nimega y le brinda al NEC quizá el fichaje más mediático de la historia del club. Anteriormente, el conjunto de Nimega ya había repatriado a nombres como Lasse Schöne, Jasper Cillessen, Bram Nuytinck y Edgar Barreto a De Goffert, pero la llegada de Tadic está considerada una operación aún más impactante.

El inversor del NEC Marcel Boekhoorn desempeñó un papel importante en las negociaciones. Voló junto al entrenador Dick Schreuder y al segundo técnico Haris Medunjanin a Belgrado para convencer personalmente a Tadic, después de que ambas partes llevaran semanas en contacto.

Sin embargo, quien terminó siendo decisivo fue sobre todo Schreuder. El técnico mantiene desde hace años una buena relación con Tadic, que se remonta al periodo en el que Alfred Schreuder trabajaba como entrenador, y también como asistente, en el FC Twente. Desde entonces, ambos siempre han seguido en contacto.

Esa estima ya la había expresado antes públicamente el propio Tadic. Tras un partido del Ajax contra el PEC Zwolle en abril de 2022, elogió el juego del equipo de Schreuder. "Tengo que hacerle un gran cumplido al Zwolle y a su entrenador. Juegan con valentía. Eso fue difícil para nosotros", dijo entonces el serbio ante las cámaras de ESPN.

Durante la visita a Belgrado, Schreuder y Medunjanin le presentaron sus planes a Tadic. Eso le causó tal impresión que el veterano decidió dejar de lado ofertas de clubes extranjeros, donde económicamente podía ganar considerablemente más.

Ni siquiera el Ajax logró finalmente hacer cambiar de opinión a Tadic. Según el AD, el club de Ámsterdam veía en el experimentado delantero sobre todo una pieza importante para el vestuario, mientras que Tadic sigue viéndose a sí mismo como un jugador que todavía puede ser de gran valor sobre el campo. Esa diferencia de visión terminó siendo insalvable.

Además, con su elección por el NEC, Tadic ya empieza a mirar hacia el siguiente paso de su carrera. El delantero quiere ser entrenador cuando termine su etapa como futbolista en activo y en Nimega tendrá la posibilidad de seguir desarrollándose también en ese aspecto.