El Ajax hace oficial la salida de Youri Regeer: esta es la cantidad de la cesión que reciben los de Ámsterdam

El traspaso de Youri Regeer al Werder Bremen ya es oficial. El centrocampista de 23 años jugará cedido en el Werder Bremen hasta el final de esta temporada, y el club alemán además se ha asegurado una opción de compra. Así lo ha comunicado el Ajax a través de sus canales oficiales.

Este mismo lunes, Johan Inan, de Algemeen Dagblad, ya informó de la cantidad que el Werder Bremen pagará al Ajax por la cesión. Según el periodista, se trata de 200.000 euros.

El domingo ya se supo que el Ajax y el Werder Bremen habían alcanzado un acuerdo definitivo para el traspaso temporal de Regeer. Además, el club alemán asumirá durante el periodo de cesión el salario íntegro del centrocampista, según informó previamente De Telegraaf.

El Werder Bremen también ha pactado una opción de compra de cinco millones de euros. Si el club de la Bundesliga decide ejecutarla, Regeer podría acabar dejando al Ajax una cantidad importante.

El Ajax recuperó a Regeer en enero de 2025 procedente del FC Twente por 4,5 millones de euros. Poco después de su regreso, el canterano del club de Ámsterdam sufrió una lesión, por lo que su segunda etapa en el Johan Cruijff ArenA nunca llegó a despegar de verdad.

En el Ajax, Regeer fue utilizado con frecuencia como mediocentro defensivo y tuvo muchos minutos con Fred Grim y Oscar Garcia. También empezó inicialmente en esa posición con Míchel Sánchez, pero no logró convencer lo suficiente.

La llegada de Sofyan Amrabat ha reducido aún más las perspectivas de Regeer. Jordi Cruijff, según De Telegraaf, prefería venderlo de manera definitiva, pero una cesión con opción de compra acabó siendo la mejor solución posible.

Regeer tiene contrato con el Ajax hasta mediados de 2029 y hasta la fecha ha disputado 57 partidos oficiales con el primer equipo, en los que marcó dos goles y dio cinco asistencias.