El Ajax ficha al sobrino de un titular del Feyenoord: «¡Es increíblemente bueno!»

El Ajax ha ofrecido a Nafairon Landvreugd su primer contrato profesional. El prometedor delantero ha firmado hasta mediados de 2029, según anunció el club.

El año pasado pareció que lo perderían ante el interés de Feyenoord, PSV y AZ, pero el extremo decidió quedarse.

Hace tres semanas, Landvreugd cumplió dieciocho años y firmó su primer contrato profesional en Ámsterdam. El director deportivo, Marijn Beuker, se muestra encantado con la renovación.

«Nafairon es el tipo de jugador por el que la gente acude al estadio. Un delantero rápido con mucha creatividad y estilo en su juego. Es capaz de regatear a un rival y de marcar goles o dar asistencias».

«Confiamos en que siga su trayectoria hacia el fútbol profesional y tenga un futuro brillante con la camiseta del Ajax», declaró en la web del club.

Landvreugd es sobrino de Givairo Read, lateral derecho del Feyenoord.

«Mi sobrino juega en el Ajax, se llama Nafairon Landvreugd. Es increíblemente bueno», declaró el talentoso jugador del Feyenoord el año pasado en Matchday. «En el uno contra uno con el balón es increíblemente bueno. Estoy muy orgulloso de él. Simplemente se enfrenta a cuatro rivales».

«Lo veo a menudo. Hablamos mucho de fútbol y realmente veo que tiene algo especial. Lo que es capaz de hacer con el balón no se ve a menudo a esa edad».