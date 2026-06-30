El Ajax ficha a una promesa española y le ofrece un contrato de varios años

El Ajax ha anunciado este martes un acuerdo con el Atlético de Madrid para fichar a Jano Monserrate. El centrocampista de 20 años firma en el Johan Cruijff ArenA hasta 2030. No se ha revelado el importe del traspaso.

Se incorporará de inmediato al filial y ya sonaba como refuerzo desde hace días.

Procede de la cantera del Atlético, donde debutó con el primer equipo en enero de este año bajo la dirección de Diego Simeone, quien le dio minutos contra el Levante.

«Es fantástico ser ahora jugador del Ajax», celebra Monserrate en una entrevista con Ajax TV. «Es algo con lo que he soñado durante mucho tiempo. Es un club histórico, del que mis padres me han hablado mucho».

«También hablaban siempre de Johan Cruyff. Un futbolista legendario. El Ajax me atrae en todos los sentidos. Su forma de jugar y la manera en que se da una oportunidad a los jóvenes talentos. Por eso tengo la sensación de haber tomado la decisión correcta», afirma el entusiasmado fichaje de este verano.

Se cree que su fichaje fue gestionado por el director técnico Jordi Cruijff, quien tiene una amplia red de contactos en España, donde creció y trabajó por años.

Se desconoce la cifra exacta que el Ajax pagará al Atlético por el centrocampista, que se convierte en el tercer fichaje de verano de Cruijff tras Fouad Zahouani y Caio Henrique.