El Ajax ficha a Marcos Leonardo por menos de 25 millones de euros

Marcos Leonardo ficha por el Ajax procedente del Al-Hilal. Así lo ha anunciado el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano este domingo por la noche con su característico «here we go». El traspaso asciende a 17,5 millones de euros.

Ambos clubes ya han acordado el fichaje y el jugador, de 23 años, ha pactado verbalmente sus condiciones con el club de Ámsterdam.

Los abogados redactan y revisan los documentos legales. Si Leonardo supera el reconocimiento médico, será jugador del Ajax.

Romano indicó primero 25 millones, pero luego corrigió la cifra a 17,5 millones en X. «De Telegraaf» ya había indicado que la cifra sería inferior a 25 millones. Se espera que Leonardo firme hasta 2030 o 2031.

Su deseo de regresar a Europa benefició al Ajax. Tras dejar el Santos en 2024 para fichar por el Benfica y luego pasar al Al-Hilal por unos cuarenta millones de euros, el brasileño aceptó reducir sus ingresos para volver a jugar al máximo nivel europeo.

Desde su llegada al Al-Hilal ha jugado 82 partidos y marcado 48 goles, lo que lo convierte en uno de los delanteros más productivos de la liga saudí.

El Ajax buscaba un ‘9’ desde hace semanas: tras la salida de Wout Weghorst al FC Twente y la incertidumbre sobre Kasper Dolberg, Leonardo se convirtió en el candidato ideal. Cuando se ultimen los detalles, se anunciará una de las transferencias más sonadas del verano en Ámsterdam.