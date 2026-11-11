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Bart DHanis
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«El Ajax exige al Barça esta cantidad desorbitada por Youri Baas»

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El Ajax no tiene intención de dejar marchar a Youri Baas este invierno, según informa DIARIO SPORT. El diario español sostiene que el club de Ámsterdam pide más de treinta millones de euros por el defensa central.

Hace unas semanas, SPORT informó de que el Barça se había fijado en Baas en su búsqueda de un nuevo defensa central.

Al club le gustan sus cualidades con el balón y valora mucho su sentido de la colocación. El Barcelona también considera una gran ventaja que Baas pueda jugar como lateral izquierdo.

Sin embargo, el Ajax no tiene intención de venderlo. Según SPORT, el club pide «el doble de su valor de mercado», que Transfermarkt estima en dieciséis millones de euros.

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Tras el partido de la Conference League contra el FC Midtjylland, Baas habló del supuesto interés del Barcelona. «No sé de dónde sale el rumor, pero es bonito, claro».

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22 nov 2026

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Baas jugó los últimos partidos del Ajax (ante el Midtjylland, victoria por 1-6, y ante el FC Twente, 2-2) como mediocentro defensivo debido a la lesión en la ingle de Sofyan Amrabat.

El zurdo llegó al Ajax en 2018 procedente de la cantera del Excelsior. Hace tres temporadas jugó cedido en el NEC.