El Ajax está decidido y negocia con un jugador que ha disputado 214 partidos con el Real Madrid

Según Matteo Moretto, periodista de Marca, el Ajax está muy interesado en Dani Ceballos.

Según Moretto, el Ajax ya ha conversado con el Real Madrid sobre la llegada del centrocampista, quien dejará el club este verano.

Ceballos jugaba con regularidad a principios de temporada, pero tras una lesión en la pantorrilla ya no volvió al once.

Con 13 partidos internacionales, ha jugado 214 veces con el Real Madrid y fue cedido al Arsenal y al Betis.

Tiene contrato hasta 2027, un valor de mercado de 8 millones de euros y 29 años.