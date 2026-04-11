El Ajax está a punto de vender al jugador por 8 millones de euros

Cada vez es más probable que Chuba Akpom deje el Ajax para fichar por el Ipswich Town. El delantero de 30 años está cedido esta temporada, pero si el Ipswich asciende, el club inglés deberá comprarlo. Tras ganar 0-2 al Norwich City el sábado, el Ipswich es segundo y está en puestos de ascenso.

El Ajax lo fichó en 2023 al Middlesbrough por más de doce millones de euros. Desde entonces ha jugado 68 partidos, con 23 goles y 4 asistencias.

En el mercado de invierno de 2025 fue cedido al Lille OSC, y el verano pasado regresó al Johan Cruijff ArenA antes de ser enviado de nuevo, esta vez a Ipswich.

En principio regresará a Ámsterdam al terminar la temporada, pero si Ipswich sube a la Premier, el club deberá ficharlo en unos ocho millones de euros, según los rumores. Cada vez parece más probable.

El sábado, con Akpom en el banquillo, el Ipswich venció 0-2 al Norwich. El Millwall, su rival, empató 0-0 con el West Bromwich, así que los ‘Tractors’ subieron al segundo lugar.

Esa posición otorga el ascenso directo a la Premier League. El líder, Coventry City, le saca diez puntos, mientras que Millwall, tercero, está dos por debajo. Además, Ipswich tiene dos partidos menos que ambos rivales.

Así, crece la posibilidad de que este verano suene la caja registradora en Ámsterdam gracias a Akpom. Sin embargo, cabe preguntarse si Ipswich está satisfecho con su rendimiento: en 29 partidos, 9 como titular, solo ha marcado 2 goles y dado 1 asistencia.