«El Ajax está a punto de cerrar un acuerdo con Azzedine Ounahi, pero de repente aparece un competidor serio»

El Al-Ittihad busca fichar a Azzedine Ounahi para la Saudi Pro League, según el periodista italiano Gianluigi Longari. El Ajax teme a un rival con gran poder económico.

Según el periodista, el club árabe realiza una oferta seria por el centrocampista, de 26 años, que acaba de descender con el Girona.

El club saudí debe apresurarse, pues Ounahi está a punto de cerrar su fichaje con el Ajax.

El interés del Al-Ittihad complica los planes del Ajax, que busca rebajar el precio del traspaso.

Al-Ittihad no anda escaso de dinero: hace dos años pagó 21 millones de euros por Steven Bergwijn.

El exjugador del Ajax ganaría allí un salario neto de 9 millones de euros al año, cifra fuera del alcance de los holandeses.

El Ajax solo puede confiar en que Ounahi elija el proyecto deportivo y a su exentrenador, Míchel. Transfermarkt lo valora en 10 millones de euros.