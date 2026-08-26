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El Ajax encuentra en su búsqueda del deseado número seis a un internacional con 46 partidos con su selección

Fichajes
Ajax
Tottenham
Y. Bissouma
Mali

El Ajax está interesado en Yves Bissouma. Así lo escribe el periodista Lassana Camara en X. Michaël N'Cho, el representante de Bissouma, ya ha compartido ese tuit y parece confirmarlo con ello.

Camara escribe que el Ajax se ha sumado a la puja por Bissouma. El centrocampista defensivo de 29 años está sin equipo desde este verano, después de que expirara su contrato con el Tottenham Hotspur.

Por cierto, el Ajax no es el único club que, según el periodista, se ha fijado en Bissouma. El Istanbul Basaksehir y el Celtic también estarían interesados en él.

Bissouma fue llevado a Europa desde Mali por el Lille OSC en 2016. Con el club francés disputó finalmente 55 partidos oficiales.

En 2018 lo fichó el Brighton & Hove Albion por casi diecisiete millones de euros. Allí, el maliense acabaría disputando 124 partidos en cuatro años.

En 2022 se marchó a los Spurs por una cifra de traspaso de más de 29 millones de euros. Con el conjunto londinense disputó 111 partidos. La temporada pasada estuvo de baja durante mucho tiempo por una lesión de rodilla.

Además, Bissouma, que mide 1,82 metros, ha sido internacional con Mali en 46 ocasiones. Desde 2024 lleva el brazalete de capitán.

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