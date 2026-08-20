El Ajax se enfrenta este jueves al FC Sion en el playoff de la Conference League. El entrenador Míchel ya ha dado a conocer la alineación de los visitantes de Ámsterdam.

Marc-André ter Stegen estará bajo palos en el Ajax. La defensa del conjunto visitante de Ámsterdam estará formada por (de derecha a izquierda) Anton Gaaei, Aaron Bouwman, Youri Baas y Caio Henrique.

Youri Regeer deberá aportar el control en el centro del campo del Ajax en Suiza. Davy Klaassen también será titular y Julian Brandt regresa a la alineación del Ajax para aportar los impulsos ofensivos.

Marcos Leonardo actuará como delantero centro más adelantado ante el Sion. Steven Berghuis (derecha) y Oscar Gloukh (izquierda) deberán surtir de balones al atacante brasileño desde las bandas.

Así pues, el Ajax jugará primero fuera de casa, con la vuelta el jueves 27 de agosto en Ámsterdam. El ganador de la eliminatoria se clasificará para la fase principal de la Conference League.

Alineación del Ajax: Ter Stegen; Gaaei, Bouwman, Baas, Henrique; Regeer, Klaassen, Brandt; Berghuis, Leonardo, Gloukh.