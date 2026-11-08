El Ajax no logró hacerse con el liderato de la VriendenLoterij Eredivisie este domingo por la tarde. El equipo de Ámsterdam empató 2-2 en su visita al FC Twente. Wout Weghorst marcó el gol del empate del Twente de penalti en el tiempo añadido.

Como el pasado jueves ante el FC Midtjylland y la semana pasada frente al AZ, el Ajax se adelantó pronto gracias a Tolu Arokodare. El delantero nigeriano se elevó por encima de su rival y marcó de cabeza a los tres minutos: 0-1.

Después, el Twente tomó la iniciativa. Daan Rots cabeceó a las manos de Marc ter Stegen y, poco después, envió un disparo muy desviado. Aaron Bouwman bloqueó un remate de Sondre Orjasaeter.

El Ajax creó entonces peligro al contragolpe. Oscar Gloukh, que estaba jugando bien, encontró a Jorthy Mokio dentro del área. El centrocampista pudo rematar sin oposición, pero mandó el balón muy por encima de la portería y dejó escapar la oportunidad de doblar la ventaja.

Hacia el final de la primera parte, el Twente apretó aún más. Ter Stegen detuvo dos remates de Orjasaeter y también frustró a Younes Taha tras un rápido contraataque. En el tiempo añadido, Orjasaeter estrelló el balón en el poste del lado más cercano y Robin Pröpper cabeceó por encima por poco.

Tras el descanso, el Twente siguió donde lo había dejado. A los pocos segundos, Daouda Weidmann probó fortuna ante la portería de Ter Stegen, pero su disparo salió desviado.

El Twente siguió insistiendo, pero, en el minuto 66, el Ajax amplió su ventaja a 0-2 de forma totalmente inmerecida. El suplente Rayane Bounida decidió disparar desde fuera del área y batió así al portero Joël Drommel.

Al Ajax le duró poco esa ventaja. Dos minutos después, Dies Janse cabeceó por error un saque de esquina hacia su propia portería: 1-2.

Poco después se sucedieron varias escenas increíbles. Sofyan Amrabat perdió el balón dentro de su propia área, pero Joey Kooij detuvo el juego para revisar en el monitor del VAR una posible mano de Wout Weghorst dentro de su propia área.

Tras revisar las imágenes, Kooij decidió no conceder un penalti al Ajax, para gran enfado del Twente, que podría haber marcado tras la pérdida de Amrabat.

Finalmente, el Twente logró empatar en el tiempo añadido. El equipo recibió un penalti por un agarrón de Lucas Rosa a Ramiz Zerrouki. El centrocampista argelino cayó al césped y, tras la intervención del VAR, se señaló la pena máxima. Wout Weghorst estableció así el 2-2 definitivo.