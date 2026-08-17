Mika Godts cambió al Ajax la pasada semana por el Paris Saint-Germain. Los de Ámsterdam recibirán por el delantero de 21 años una cantidad por traspaso que, según el Ajax, puede ascender hasta un máximo de 55 millones de euros, pero una parte considerable de esa cifra irá todavía a parar al KRC Genk.

Godts jugó entre 2020 y 2023 en la cantera del Genk, que lo había incorporado gratis procedente del RSC Anderlecht. Por cierto, nunca llegó a jugar con el primer equipo del Genk.

Cuando el Ajax lo fichó en enero de 2023 por una cantidad de un millón de euros, también se alcanzaron acuerdos sobre un porcentaje de futura venta. Ese porcentaje era presuntamente de alrededor del diez por ciento.

Het Laatste Nieuws informa ahora de que el Genk se queda con aproximadamente 5,5 millones de euros por el traspaso de Godts al PSG. Una cantidad importante, por tanto, para el club belga.

Godts tenía contrato en Ámsterdam hasta el 30 de junio de 2029. Por ello, el Ajax quería seguir contando con el belga, pero colaboró en su traspaso al gran club internacional de París.

Godts hizo su debut oficial con el Ajax 1 algunos meses después de su llegada en 2023. En abril de 2023 apareció por primera vez con el primer equipo, durante el partido de liga contra el Fortuna Sittard, tras lo cual fue consolidándose en las temporadas posteriores como un fijo de la primera plantilla.

El atacante acabó disputando 115 partidos oficiales con el Ajax y marcó 26 goles. Además, en la temporada 2025/26 Godts fue elegido Talento del Año Johan Cruyff de la Eredivisie.