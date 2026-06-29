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Jeroen van Poppel

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«El Ajax da un paso de gigante con el fichaje del portero del FC Barcelona, Ter Stegen»

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El Ajax negocia con el Barcelona la cesión del portero alemán Marc-André ter Stegen. Las conversaciones, centradas en el reparto de su salario, están avanzadas tras la primera propuesta oficial del club holandés el lunes.

En los próximos días se esperan nuevas conversaciones entre el director técnico del Ajax, Jordi Cruijff, y su homólogo del FC Barcelona, Deco. Cruijff conoce bien el club catalán por su anterior cargo allí, lo que podría favorecer las negociaciones.

La relación con el entrenador Míchel, quien lo dirigió brevemente en el Girona, también podría ayudar.

El Barça, dispuesto a cederlo, confía en que un año en Ajax revalorice al portero, cuyo contrato vence en 2028 pero cuya cotización ha bajado por las lesiones.

El Barça confía en que, durante la cesión, recupere nivel y pueda venderlo el próximo año a un mejor precio.

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El Ajax parte con ventaja, pues el Barcelona asumiría parte de su salario. Ter Stegen ve con buenos ojos volver a trabajar con Míchel, quien le valora.

Además, su experiencia encaja con el estilo de juego que Míchel quiere implementar en Ámsterdam.

Aunque también lo siguen clubes de Inglaterra, Alemania y Turquía, ninguno está tan avanzado como el Ajax en las negociaciones.

Su salida del Barcelona parece cada vez más probable: ha perdido la titularidad ante Joan García y Wojciech Szczesny, situándose por debajo en la jerarquía del club.

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