Mika Godts deja definitivamente el Ajax para fichar por el Paris Saint-Germain, según han hecho oficial ambos clubes. El club francés pagará por el delantero de 21 años una cantidad por el traspaso que, según el Ajax, puede ascender hasta un máximo de 55 millones de euros.

Godts tenía contrato en Ámsterdam hasta el 30 de junio de 2029. Por ello, el Ajax quería retener al belga, pero ha colaborado en su traspaso al gran club internacional de París.

Godts llegó en enero de 2023 procedente del KRC Genk e hizo unos meses después su debut oficial con el primer equipo del Ajax. En abril de 2023 apareció por primera vez con el primer equipo, en el partido de liga contra el Fortuna Sittard, tras lo cual en las temporadas siguientes se consolidó como una pieza fija de la primera plantilla.

El delantero acabó disputando 115 partidos oficiales con el Ajax y marcó 26 goles. Además, en la temporada 2025/26, Godts fue elegido Johan Cruijff Talent del Año de la Eredivisie.

Jordi Cruijff lamenta que el Ajax tenga que despedirse del belga. "Mika es un jugador muy bueno con cualidades muy específicas, así que lo vamos a echar muchísimo de menos", declaró el director técnico. "No queríamos perderlo y, por supuesto, nos habría gustado mantenerlo aquí una temporada más".

Según Cruijff, el interés del PSG era, sin embargo, una consecuencia lógica de la evolución de Godts. "Si rindes tan bien en el Ajax, aparecen clubes de este calibre. El PSG ganó la Champions League en los dos últimos años y es el vigente campeón de Francia. Así que Mika tiene la oportunidad de jugar en un absoluto grande internacional".

Durante su etapa en Ámsterdam, Godts también se convirtió en internacional belga y debutó el 28 de marzo de 2026 en el partido fuera de casa contra Estados Unidos. Cruijff considera merecido su traspaso: “Se ha ganado este traspaso, porque ha ayudado enormemente al Ajax con su juego, sus goles y sus asistencias. Le hemos dado las gracias de corazón y le hemos deseado muchísimo éxito”.