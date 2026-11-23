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El Ajax está cerca de cerrar un acuerdo con ABN Amro para que sea su patrocinador principal durante las próximas cinco temporadas. Así lo informó el martes, citando fuentes cercanas al club, el periodista que cubre al Ajax Mike Verweij, de De Telegraaf. Poco después, el Ajax confirmó las negociaciones, aunque sin hablar de cifras.

El banco pagará doce millones de euros por temporada, incluidos los bonus. El acuerdo asciende, por tanto, a un total de sesenta millones de euros.

ABN Amro ya fue patrocinador principal del Ajax entre 1991 y 2008. Actualmente, el banco patrocina al equipo amateur de los sábados y al fútbol femenino.

Ambas partes tienen intención de cerrar el acuerdo el martes. En el mejor de los casos, la colaboración se anunciará oficialmente el miércoles.

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"Así se pondría fin a una búsqueda de un nuevo patrocinador principal que ha durado meses y en la que se ha hablado con varias grandes empresas", escribe Verweij.

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ABM Amro tiene muchas ganas de volver a lucir en la camiseta del Ajax. Ya figuraba en ella cuando el club conquistó la Copa de la UEFA en 1992 y cuando el equipo de Ámsterdam ganó la Champions League en 1995.

Todo apunta a que será la última operación de Menno Geelen. El director general anunció recientemente que quiere dejar el Ajax el 1 de abril de 2027, tras años trabajando para el club.

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Ziggo es actualmente el patrocinador principal del Ajax, en virtud de un acuerdo que comenzó el 1 de enero de 2015. La colaboración con el gigante del cable terminará en el verano de 2027.

Poco después de la exclusiva de Verweij, el Ajax confirmó las negociaciones con ABN Amro. "El Ajax y ABN AMRO mantienen negociaciones avanzadas sobre el patrocinio principal a partir de la próxima temporada. El verano pasado, el Ajax anunció que Ziggo dejaría de ser el patrocinador principal del club al final de esta temporada", rezaba el breve comunicado del club.