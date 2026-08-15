El Ajax volverá a crear margen en su presupuesto salarial. Don-Angelo Konadu está de camino al SK Lommel como cedido, según informan fuentes belgas a De Telegraaf.

Con la salida temporal de Konadu, el Ajax se ahorra supuestamente alrededor de 700.000 euros en salario. El delantero, de veinte años, ha disputado hasta ahora diecisiete partidos con el primer equipo, en los que marcó una vez y dio tres asistencias.

Konadu pasó gran parte de la cantera del Ajax, después de que anteriormente fuera captado en el Zeeburgia. En el Lommel, el internacional juvenil debe tener más minutos, mientras que su salida también da al Ajax un respiro extra en el plano financiero.

Ese ahorro se suma al salario de Ahmetcan Kaplan, que también desaparecerá pronto de las cuentas. El NEC va a fichar finalmente al defensa por una cantidad fija de 2,5 millones de euros, que mediante bonus puede ascender hasta un máximo de 3 millones de euros. De este modo, el Ajax también se libera de su salario de 1,3 millones de euros.

Reducir la masa salarial es una condición importante del consejo de supervisión antes de que el director técnico Jordi Cruijff pueda seguir reforzando la plantilla.

En este periodo de traspasos, el Ajax ha vendido jugadores por aproximadamente 95 millones de euros, incluido el traspaso de Mika Godts al Paris Saint-Germain. Frente a ello, el conjunto de Ámsterdam ha gastado hasta ahora algo más de treinta millones de euros en traspasos.

Con la llegada de varios jugadores libres y cedidos, los costes salariales también han aumentado al mismo tiempo. Por eso, el Ajax espera colocar antes del cierre del mercado de fichajes también a Owen Wijndal, Josip Sutalo, Ko Itakura y Kasper Dolberg en otro destino y así crear aún más margen en la estructura salarial.

Para Jofre Torrents, ese margen parece estar ya disponible. El Ajax fichará al lateral izquierdo libre procedente del FC Barcelona, pero ha alcanzado acuerdos sobre bonus por rendimiento que harán que la cantidad total, al cumplirse determinados objetivos, pueda elevarse hasta algo menos de seis millones de euros.