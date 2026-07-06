«El Ajax aún puede fichar a Dani Ceballos tras un mensaje enigmático»

Dani Ceballos pierde la paciencia con el Real Betis. El centrocampista, de 29 años, quiere seguir en Sevilla, pero aún no hay acuerdo.

Por ello, Matteo Moretto publicó el lunes en X una actualización detallada. A principios de esta semana, Betis y Ceballos volverán a negociar.

Según Moretto, aún hay discrepancias porque las pretensiones salariales del jugador no encajan en la estructura salarial del Betis.

Deportivamente, es el paso que Ceballos quiere dar, pero al final también debe cuadrar lo económico.

Moretto añade que el Ajax mantiene su oferta, por lo que el centrocampista aún podría fichar por el equipo holandés.

Mientras tanto, Ceballos sigue presionando. El pasado fin de semana publicó de improviso una historia en Instagram: «Quien te quiere, encuentra la manera. Quien no te quiere, encuentra una excusa. Así de sencillo».

Ceballos, libre de contrato, ya vistió la camiseta del Betis entre 2011 y 2017 y espera que su antiguo club le presente una oferta mejorada en los próximos días para cerrar el trato.