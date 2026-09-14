El Ajax aún no ha terminado: Jordi Cruijff quiere incorporar gratis a un gran nombre

Ajax quiere hacerse finalmente con Yves Bissouma, según informa Mike Verweij en nombre de De Telegraaf este lunes por la tarde. El centrocampista está libre tras su salida del Tottenham Hotspur.

No se sabe si las posibilidades de que Ajax incorpore realmente al centrocampista libre son grandes. El club de Ámsterdam tiene mucha competencia por el maliense.

A comienzos del verano, un medio africano ya informó del interés del Ajax en Bissouma, pero el club neerlandés nunca dio el paso definitivo. Ahora que, dos semanas después de la fecha límite, todavía no tiene nuevo club, Ajax quiere intentarlo de nuevo.

El centrocampista de perfil defensivo está libre tras su salida del Tottenham Hotspur, con el que disputó 111 partidos. Ese club lo fichó hace cuatro años por treinta millones de euros procedente del Brighton & Hove Albion.

Los Spurs decidieron no ampliar su contrato porque en agosto de 2024 compartió en Snapchat un vídeo en el que se veía que inhalaba gas de la risa de un globo. El Tottenham Hotspur suspendió al centrocampista por ello para el partido contra el Leicester City, tras lo cual Bissouma pidió disculpas y habló de una «grave falta de juicio».

Ajax ya incorporó este verano a toda una batería de jugadores para el Johan Cruyff Arena. Sofyan Amrabat, Daley Blind, Joffre Torrents y Julian Brandt llegaron libres. Tolu, Thilo Kehrer, Marc Ter Stegen y Simon Adingra fueron cedidos, mientras que por Viktor Tsygankov (3 millones), Ciao Henrique (10 millones) y Marcos Leonardo (20 millones) se pagaron traspasos.



