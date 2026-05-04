El Ajax quiere a Míchel Sánchez como nuevo entrenador, pero Jordi Cruijff aún no ha actuado, según Mike Verweij de De Telegraaf. El club holandés no moverá ficha hasta que el Girona garantice la permanencia en La Liga. A cuatro jornadas del final, el equipo está decimosexto y aún no la tiene asegurada.

El equipo de Míchel está cuatro puntos por encima del descenso y, tras perder 0-1 contra el Mallorca, sigue sin garantías.

Según Verweij, Míchel sigue siendo el candidato principal en Ámsterdam, tal como informó el experto en fichajes Matteo Moretto en RadioMarca. «Sigue siendo cierto que Míchel, del Girona, es el sucesor previsto», afirma el observador del Ajax en el pódcast Kick-off. «Pero en el Ajax consideran que deben esperar a que ese club se mantenga a salvo para poder entablar conversaciones serias con él».

«Ahora mismo está en la pole position. Eso no garantiza que vaya a ser él finalmente, pero creo que, en un primer momento, apuestan por él», afirma Verweij.

Verweij añade que el Ajax consultó de nuevo a Arne Slot, pero este se mantiene firme en el Liverpool y, por ahora, no ve con buenos ojos el proyecto ajacied.

Paralelamente, se habla del posible regreso de Daley Blind al Ajax; según Ronald de Boer, el veterano defensa «tiene muchas ganas de ir al Ajax» y se plantea seriamente volver al club de su infancia.

Sin embargo, no todos están convencidos. Valentijn Driessen duda del regreso de Blind: «Me decepcionó en el partido contra el Mallorca. No es el jugador que arrastre al Ajax a mejorar. Se salvó de un posible penalti».