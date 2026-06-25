Según el Westdeutsche Allgemeine Zeitung, el Ajax ha contactado a Julian Brandt, de 30 años, agente libre tras dejar el Borussia Dortmund.

Su adiós pone fin a una etapa: vistió la camiseta del Dortmund 307 veces.

Con 48 partidos con la selección, es un jugador muy codiciado. El director técnico, Jordi Cruyff, conocido por fichar grandes nombres, también se ha fijado en el veterano.

«Brandt ha recibido una oferta sorprendente», asegura el rotativo local. «Según nuestra redacción, el Ajax ya se ha puesto en contacto con su entorno».

El club habría sondeado al centrocampista para conocer su opinión sobre un posible fichaje. El principal escollo es, como de costumbre, el salario.

“Sobre todo, el sueldo que Brandt percibía en Dortmund (unos ocho millones de euros por temporada) probablemente pondrá a prueba las posibilidades financieras del club de Ámsterdam”, supone el WAZ.

Se rumorea que clubes de España e Italia también lo siguen y existe la posibilidad de que continúe en la Bundesliga.