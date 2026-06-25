«El Ajax apuesta fuerte: busca un jugador con 48 partidos con Alemania como refuerzo»

Según el Westdeutsche Allgemeine Zeitung, el Ajax ha contactado con Julian Brandt, mediapunta alemán de 30 años que acaba de quedar libre tras dejar el Borussia Dortmund.

Su adiós pone fin a una etapa: vistió la camiseta del Dortmund 307 veces.

Con 48 partidos con la selección, es un jugador muy codiciado y el director técnico Jordi Cruyff, aficionado a los grandes nombres, ya se ha fijado en él.

«Brandt ha recibido una oferta sorprendente», asegura el rotativo, que añade: «El Ajax ya se ha puesto en contacto con su entorno».

El club habría contactado a su entorno para conocer su opinión sobre una posible incorporación. Sin embargo, surge el obstáculo de siempre: los costes salariales.

“Sobre todo, el sueldo que Brandt percibía en Dortmund (unos ocho millones de euros por temporada) probablemente supondrá una gran presión para las posibilidades económicas del equipo de Ámsterdam”, advierte el WAZ.

Se rumorea que clubes de España e Italia también lo siguen, aunque no se descarta que siga en la Bundesliga.