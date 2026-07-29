El Ajax alcanza un acuerdo para una salida por tres millones de euros

El Ajax va a ingresar tres millones de euros, ya que el traspaso de Kian Fitz-Jim al Torino está cerrado, según informa Mike Verweij en nombre de De Telegraaf. El Ajax también ha pactado un porcentaje de futura venta.

El martes, Gianluca di Marzio ya escribió que el Ajax estaba negociando con el Torino por el traspaso del centrocampista. Sin embargo, no mencionó ninguna cantidad.

Schira sí lo hace. Ajax y Torino se acercan a un acuerdo por una cantidad de traspaso de cuatro millones de euros. Para Fitz-Jim hay preparado un contrato hasta mediados de 2030.

El traspaso no llega de la nada. Fitz-Jim contó a principios de este año, en una conversación con Voetbal International, que el Ajax quiso dejarle salir tanto el pasado verano como durante el mercado invernal. Él mismo también estaba abierto a ello, siempre que apareciera el club adecuado.

Poco después también se presentó un club de la Bundesliga, por el que el centrocampista sí tenía interés. Al final, aquel traspaso también se frustró, porque el club alemán primero tenía que vender a un jugador y el acuerdo ya no pudo cerrarse el día límite del mercado.

El centrocampista, de 23 años, todavía tiene contrato hasta mediados de 2027, por lo que el Ajax debe venderlo este verano para sacar todavía algo de dinero por él. Además, las conversaciones sobre una nueva vinculación llevan ya bastante tiempo paralizadas, según escribió anteriormente Voetbal International.

Fitz-Jim disputó un total de 72 partidos con el primer equipo del campeón récord neerlandés. En ellos logró marcar siete goles y dar dos asistencias. El Ajax también lo cedió brevemente al Excelsior, con el que disputó doce encuentros.