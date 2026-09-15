Yves Bissouma está en Ámsterdam y está pasando el reconocimiento médico con el Ajax, según informa Mike Verweij en nombre de De Telegraaf. El centrocampista va a firmar hasta mediados de 2027, con opción a un año más.

Anteriormente, en verano, un medio africano ya informó del interés del conjunto de Ámsterdam por Bissouma, pero el Ajax nunca dio el paso definitivo. Ahora, dos semanas después de la fecha límite, como todavía no ha encontrado nuevo club, el Ajax quiere hacer igualmente un intento.

El centrocampista de perfil defensivo está libre tras su salida del Tottenham Hotspur, con el que disputó 111 partidos. Ese club lo fichó hace cuatro años procedente del Brighton & Hove Albion por treinta millones de euros.

Los Spurs decidieron no renovar su contrato porque en agosto de 2024 compartió en Snapchat un vídeo en el que se veía que inhalaba óxido nitroso de un globo. El Tottenham Hotspur suspendió al centrocampista por ello para el partido contra el Leicester City, tras lo cual Bissouma pidió disculpas y habló de una "grave falta de juicio". El Ajax quiere darle ahora una segunda oportunidad.

El Ajax ya incorporó este verano a una batería de jugadores al Johan Cruijff ArenA. Sofyan Amrabat, Daley Blind, Joffre Torrents y Julian Brandt llegaron como agentes libres. Tolu, Thilo Kehrer, Marc Ter Stegen y Simon Adingra llegaron cedidos, mientras que por Viktor Tsygankov (3 millones), Ciao Henrique (10 millones) y Marcos Leonardo (20 millones) se pagaron traspasos.



