El Ajax alcanza un acuerdo con Tsygankov: esta es la cantidad del traspaso por el delantero

El Ajax ha llegado a un acuerdo verbal con Viktor Tsygankov, según informa De Telegraaf este miércoles. El extremo ucraniano, de 28 años, firmará un contrato de tres temporadas en Ámsterdam.

Tsygankov todavía debe cerrar algunos asuntos con el Girona. En estos momentos, los abogados, el agente y ambos clubes están trabajando en la documentación del contrato, que se extiende hasta mediados de 2029.

El Ajax ya había alcanzado anteriormente un acuerdo de principio con el Girona por el traspaso del atacante de banda, que anteriormente trabajó junto al técnico Míchel. El club español recibirá algo menos de cinco millones de euros por el traspaso y conservará una parte de los derechos de transferencia.

El medio ucraniano TaToTake habló esta semana de una cifra de entre 3 y 3,5 millones de euros. Cadena SER lo situó en una cantidad de traspaso de 4,5 millones de euros por el fichaje del Ajax.

TaToTake también informó de que Tsygankov quiere forzar un porcentaje de futura venta para el Dinamo de Kiev en su traspaso al Ajax.

Esto se debe a que el club ucraniano perderá un porcentaje de futura venta con el traspaso de 3,5 millones de euros del Girona al Ajax. En el acuerdo entre el Girona y el Kiev figuraba que ese porcentaje de futura venta solo se aplicaría con una cantidad de cinco millones o más.

Tsygankov puede jugar por ambas bandas en ataque. Está por ver si ya podrá debutar este fin de semana contra el Telstar. Si no, su estreno llegará una semana después frente al PSV, que quiso incorporar al atacante hace algunos años.

«Es un muy buen jugador con una ética de trabajo fuera de lo común. Puede ser un fichaje gigantesco para nosotros como equipo. Será fácil de encajar y define bien las ocasiones. Además, es un jugador potente y con mucha profundidad», dijo Míchel este miércoles en una comparecencia ante la prensa.