El fichaje del Ajax Viktor Tsygankov ya tiene su permiso de trabajo. Según De Telegraaf, el club de Ámsterdam ha conseguido «en tiempo récord» la documentación necesaria para su incorporación ucraniana. En una actualización posterior, el periodista que sigue la actualidad del club Mike Verweij informa de que, aun así, Tsygankov «probablemente» no formará parte de la convocatoria para el partido del domingo contra el Telstar.

Tsygankov fue presentado el jueves en el Johan Cruijff ArenA, por lo que estaba muy en duda si el extremo derecho llegado desde el Girona podría mostrar ya su calidad este domingo en el BUKO Stadion de Velsen-Zuid.

De Telegraaf habla de una «buena noticia» para el Ajax, ya que el entrenador Míchel Sánchez daba por hecho que Tsygankov no estaría disponible, como muy pronto, hasta el próximo domingo. Entonces el Ajax jugará en casa contra el campeón de la liga, el PSV.

Tsygankov se ejercitó por primera vez con el Ajax este viernes. Que el zurdo entre directamente en la convocatoria del domingo dependerá de su estado físico, pero, según Verweij, Míchel «probablemente» lo dejará fuera de la lista.

En ese caso, Tsygankov podrá preparar con calma su debut en el gran duelo contra el PSV. El atacante llegó procedente del Girona por 3,5 millones de euros, donde ya trabajó junto a Míchel y Daley Blind. Mediante bonus, la cifra del traspaso puede elevarse hasta los 4,5 millones de euros.

Este domingo, Steven Berghuis probablemente estará en el once inicial contra el Telstar. El Ajax estaría dispuesto a dejar salir al veterano (34) ante una buena oferta, ahora que la llegada de Tsygankov ya se ha cerrado.

El Ajax espera reforzarse aún en lo que resta de mercado con un extremo izquierdo, un central derecho y un «6». El mercado de fichajes en Países Bajos cierra el 2 de septiembre a las 23:59.